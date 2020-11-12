Son dakika haberi! Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu

12.11.2020 16:42

Son dakika haberleri: Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu Sultanbeyli Belediyesi çocukların isteğini gerçekleştirdi Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e mektup yazarak mahallelerinde bulunan parkın yenilenmesini isteyen 3 minik arkadaşın isteğini Belediye Başkanı Keskin gerçekleştirdi.

Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu

Sultanbeyli Belediyesi çocukların isteğini gerçekleştirdi

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e mektup yazarak mahallelerinde bulunan parkın yenilenmesini isteyen 3 minik arkadaşın isteğini Belediye Başkanı Keskin gerçekleştirdi.

Sultanbeyli'de sokaklarında bulunan Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın yenilenmesi için 3 minik arkadaş Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e mektup yazdı. Çocukların mektubunu sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Park ve Bahçeler müdürlüğüne verdiği talimat ile 3 minik arkadaşın isteğini gerçekleştirdi. yapılan revizyon çalışmaları 1 hafta gibi kısa bir sürede bitirildi. Bugün yeni parklarına kavuşan 3 minik arkadaşın hayalleri gerçek oldu.

Parkın açılışını yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin; "İlçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Dün Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla ilçemizin farklı noktalarında fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Bugün de kısa süre önce yenilediğimiz parkımızı çocuklarımızın hizmetine alıyoruz" dedi.

Revizyona ihtiyaç duyulan parkların ekipler tarafından tespit edilerek gerekli işlemlerin kısa sürede yapıldığına dikkat çeken Başkan Keskin; "Mehmet Akif Ersoy Parkımız için minik yavrularımız bize mektup yazdı. Mektuplarında oyun gruplarının kendilerine yetmediğini ifade etmişlerdi. Biz de hızlıca gerekli çalışmaları yaptık. Çocuklarımıza ve mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Sultanbeyli'de sosyal yaşam alanlarının hızla arttığına da dikkat çeken Başkan Keskin, "Amasya Caddesi'nde büyük bir projeye imza atıyoruz. Yapımına başladık. İnşallah orada yer alan sosyal yaşam alanını en kısa sürede hizmete alacağız. Diğer taraftan Millet Bahçesi ve Teferrüç Tepe Mesire Alanı'mız için de adımlarımızı attık. İnşallah ilçemize yeşil alanlar kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Keskin parkta oynayan çocuklara ve kendisine mektup yazan miniklere Cahit Zarifoğlu'nun Küçük Şehzade adlı kitabını hediye etti.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin; "Çocuklarımız bize mektup yazarak parklarının kendilerine yetmediğini oyun alanlarına sığamadıklarını söylediler bizde hemen Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze talimat verdik. 1 hafta içinde parkımızın revizyon çalışmaları tamamladık ve bugün parkımızı minik yavrularımıza emanet ediyoruz. Dedi. Mehmet Akif Ersoy Parkı'nın açılışında konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Çocuklarımızdan mektup aldım, parklarının yenilenmelerini istediler. Mektup üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gerekli talimatları verdik. Bu süreçte evlatlarımızla da nasıl bir park istediklerine yönelik görüşmeler yaptık. Parkı yenileyip, bugün kendilerine teslim ettik. Sordum, çocuklar parkın yeni halini beğenmiş" dedi.

"Sosyal mesafeli alanlar oluşturduk"

Mahalledeki gençlerin taleplerine göre parkları yapıp, yenilediklerini belirten Keskin: "Mahalle arasında küçük bir park, hızlıca 1 hafta içerisinde yenileme çalışmasını tamamladık. Diğer mahallelerdeki park ve bahçe çalışmalarımız devam ediyor. Mahallenin gençlerine soruyoruz nasıl isterlerse öyle çalışıyoruz. Kovid-19 salgını devam ediyor o yüzden parklarda da sosyal mesafeli alanlar oluşturuyoruz. Bankları sosyal mesafeye göre yaptık" diye konuştu.

"Park yenilendiği için çok mutluyum"

12 yaşındaki Ali Kemal Aydın; "Parkımız yenilendiği için mutluyum, belediye başkanına teşekkür ediyorum. Önceden parkta spor aletleri vardı. Arkadaşımız 'parkın yenilenmesi için mektup yazalım' dedi, yazıp gönderdik. Sonra da yenilediler, çok beğendik" dedi.

Çocuklar belediye başkanına mektup yazdı

10 yaşındaki Ecrin Elif Mercan ise; "Belediye başkanımıza mektup yazma fikri aklıma geldi ve arkadaşlarımla da bunu paylaştım. Mektubu yazdık, götürüp belediye çalışanlarına başkanımız Hüseyin Keskin'e ulaştırsınlar diye verdik. Mektupta, 'parkın yenilenmesini istiyoruz' diye yazdık. Park, çok güzel olmuş çok beğendik teşekkür ediyoruz. Salıncakta sallanmayı ve kaydıraktan kaymayı çok seviyorum" diye konuştu.

Son dakika haberi! Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu
Son dakika haberi! Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu
Son dakika haberi! Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu
Son dakika haberi! Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu

Hüseyin Keskin, Özgen Keskin, Sultanbeyli, Keskin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor? Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir "Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu         
16:24
Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer         
16:07
Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı         
15:40
Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor         
15:36
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü         
15:09
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi         
13:50
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 16:52:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Sultanbeyli'de çocukların isteği gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei