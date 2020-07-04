Son dakika haberi | Sultanbeyli'de düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Sultanbeyli'de düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultanbeyli'de düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan bir düğün salonun elektrik aksamında yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına itfaiye ekipleri gelmeden önce müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen salonun sahibi Serkan D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangın kısa sürede söndürdü.

Ekipler salonun yanında bulunan bir göz hastanesinin çatısında da kontroller gerçekleştirdi.

Sultanbeyli, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:13 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Sultanbeyli'de düğün salonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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