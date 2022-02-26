Sultanbeyli'de kaçak tütün operasyonu: 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de kaçak tütün operasyonu: 3 kişi yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de kaçak tütün mamullerinin üretimi ve satışının yapıldığı belirlenen bir iş yerine baskın yapıldı. Operasyonda 3 kişi yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 24 Şubat 2022 tarihinde Battalgazi Mahallesinde bulunan tabelasız bir işyerinde kaçak tütün mamullerinin üretimi ve satışının yapıldığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, herhangi bir izni olmadan tütün ürünlerinin dolumu ve satışını yaptığı tespit edilen işyeri sorumlusu Ö.A., A.G. ve yaşı küçük M.Ö. isimli şahısları yakaladı.

Yapılan aramalarda, 3 adet sigara sarma makinesi, 343 kg tütün, 64 bin 800 adet makaron, 9 adet sigara kutusu, 2 adet kompresör ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında "5607 SKM" suçundan adli işlem başlatıldı.