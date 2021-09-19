Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'nda seyreden Kamil Ç. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra takla attı.
Kazada Kamil Ç. ile Fatma Ç. araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika