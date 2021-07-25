Son dakika haberi... Sultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Petrol Yolu Caddesinde seyir halinde olan 16 U 2544 plakalı hafif ticari araç, Gül Caddesinden gelen 34 TCL 92 plakalı taksiyle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçta sıkışan kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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