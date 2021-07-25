Son dakika haberi... Sultanbeyli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hafif ticari araçta sıkışan kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi Petrol Yolu Caddesinde seyir halinde olan 16 U 2544 plakalı hafif ticari araç, Gül Caddesinden gelen 34 TCL 92 plakalı taksiyle çarpıştı.

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