SULTANBEYLİ'DEKİ YANGINDA ÖLEN 11 YAŞINDAKİ YASEMİN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

SULTANBEYLİ'deki yangında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yasemin Sürümlü son yolculuğuna uğurlandı.

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi'nde dün 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 4. katta oturan 11 yaşındaki engelli Yasemin Sürümlü hayatını kaybetmişti. Sürümlü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Sultanbeyli Abdurrahmangazi Camii'ne getirildi. Sürümlü için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Küçük kız için burada cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Yasemin Sürümlü, Pendik Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi.

Babası Ali Sürümlü, "Ben iş yerindeydim. Saat 17.00 civarlarında oldu. 7 çocuğum var benim. Bir tanesi üniversite okuyor. Diğeri lisede. Diğer çocukların 3'ü de aşağıda. 3 çocuğum da küçük. İkizlerimiz var bizim. Yatmak için yukarıdaydı. Yangını görüyor annesine bağırıyor. Ondan sonra annesi yukarı çıkıyor. Engelli özel çocuğumuzun aşağı indiğini sanıyor. Küçük çocukla Zeynep'i aşağı indirirken Yasemin de aşağı indi sanıyor. Olmadığını fark edince yukarı çıkıyor. Ama alevler sarmıştı komple. Üstünü ıslatıyor yukarı çıkmak için. Bu sefer de komşular müdahale ediyor." dedi.