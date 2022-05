Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'DE 17 YAŞINDAKİ CEMİLE'NİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE geçen yıl 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Maktul Şenel'in annesi Naoual Hasbı, 17 yaşındaki bir kızı nasıl evine alır. Sanıklardan şikayetçiyim dedi. Mahkeme bir sanığın tahliyesine karar verirken diğer sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nusret Tekin ve Aysun Çelebi getirildi. Tutuksuz sanıklar Tuğba Can, Doğan Şençalar, Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü katıldı. Duruşmada maktul Cemile Şenel'in annesi Naoual Hasbı ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

ALKOLLÜYDÜM UYUŞTURUCU KULLANMIŞTIM, 3 GÜNDÜR DE UYUMUYORDUM

Tutuklu sanık Nusret Tekin savunmasında suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, Olay tarihinde evde ben ve Aysun yaşıyorduk. O evde herkes gelir uyuşturucu kullanır giderdi. Tek bize ait değildi ev. Her odasını başkası kullanırdı. Cemile beni aradı, kötü olduğunu ve 2-3 gün bende kalmak istediğini söyledi. Ben de izin verdim bizim kaldığımız evde oda ayarladık. Olay günü Aysun bana Servet'in mesajlarını gösterdi. Mesajda 'eve geliyorum aşağıya in, inmezsen ben yukarı çıkıyorum' diye. Sonrasında Servet eve geldi. Hareketleri değişikti Servet'in. Ben Servet'e neden burada olduğunu sordum. Servet bana karşı sert yaptı. Ben alkollüydüm uyuşturucu kullanmıştım 3 gündür de uyumuyordum. Evde Tuğba da vardı, Servet'le biz tartışmaya başladık. Silahla Servet'i korkutmaya çalıştım. Silahı çıkardım Ramazan engel oldu. Servet de bana 'delikanlıysan sıkarsın, o silahı ateş etmeden beline sokarsan adam değilsin' gibisinden sözler söyleyerek tahrik etti. Ben tekrar silahı Servet'e doğrultunca Ramazan elini omzuma attı geri çekmeye çalıştı beni, silah yere doğrultmuştum. Beni geri geri çekince o esnada silah ateş aldı. Ben o an Cemile'nin vurulduğunu anlamadım. Servet'in peşine giderken Cemile seslendi bana 'vuruldum abi' diye ben de hemen Cemile'yi kucaklamaya çalıştım. Ramazan'la birlikte müdahale etmeye çalıştık. Servet'in arabası olduğu için Ramazan'la birlikte Cemile'yi hastaneye götürdü. Ben kendimden geçmişim, sonra uyandığımda hemen Ramazan'ı aradım Cemile'nin durumunu sordum o da haber vereceğini söyledi. Servet'i öldürme amacım olsa Cemile vurulduktan sonra Servet'i öldürürdüm. Aysun beni alıp bir kır evine götürdü. Ramazan'ı aradım tekrar polis açtı, Cemile'nin öldüğünü söyledi. Sonra ben mahalleye geldim. Kendimi öldürmeye çalıştım yapamadım. Keşke ben ölseydim. Keşke bana isabet etseydi o kurşun. Kazayla oldu. Söyleyecek başka bir şeyim yok dedi.

CEMİLE'NİN VURULDUĞUNU GÖRDÜM

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Aysun Çelebi, Tekin'in söylediklerinin yalan olduğunu belirterek Ben ara ara gider uyuşturucu karşılığı Nusret ve Servet'le birlikte olurdum. Olay günü Eve Cemile ile Ramazan geldi. Ben ilk defa orada gördüm Cemile'yi daha önce tanımıyordum. Maddi imkanım olmadığı için uyuşturucu karşılığı birlikte oluyordum onlarla. Servet o gün beni almaya gelecekti eve. Servet ve Nusret alkol almaya başladı. Sonra Nusret benimle Servet arasında olan ilişkiyi öğrenince sinirlendi tartışmaya başladı. Nusret silahını çıkardı gözdağı vermeye çalıştı Servet'e. Servet de, Nusret'e 'silahı çıkardıysan ateş edeceksin böyle adamlık olmaz' gibisinden sözler söyledi. Nusret sinirlendi silahı alınca Ramazan müdahale etmeye çalıştı o sırada silah ateş aldı. Cemile'nin vurulduğunu gördüm. Daha sonra Servet ve Ramazan Cemile'yi hastaneye götürdü. Sonra Nusret beni de alarak ablasının evine gittik. Orada bir gece kaldık. Sonrasında ben evden Cemile'den haber almak için çıktım. Ardından polisler bizi buldu. Bir hafta sonrada Nusret'in yakalandığını duydum ifadelerini kullandı.

KARAKOLA GİDİNCE ÖĞRENDİM BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ

Müşteki sanık Servet Sürücü ise savunmasında, Aysun'u 15 yıldır tanıyorum. Son 2-3 yıldır ara ara görüşürdük. Olay gününü Aysun mu beni aradı ben mi Aysun'u aradım tam hatırlamıyorum. Sonra beni eve çağırdı. İşten çıkınca eve gittim. Kapıyı Nusret açtı, ben de 'Aysun'u alacaktım nerede' dedim. O da bana 'içeride hazırlanıyor gel' dedi. Israr edince ben de girdim içeri. İçeride alkol alıyorlardı, bana da verdiler, ben içmedim. Tuğba beni bir yerden tanıdığını söyledi. Ben de çalıştığı otelin orada iş yerim olduğu için 'görmüş olabilirsin' dedim. Sonra Nusret kalktı küfür etmeye başladı bana. Silah çıkardı belinden, bana doğrultu istese kafama sıkardı, ben oturuyordum. Sonra silahın ateş aldığını görünce evden korkuyla çıktım. Birinin vurulduğunu görmedim. Karakola gidince öğrendim birinin öldüğünü. Evden ilk çıkan benim. Arabama binip eve gittim. Karakola da psikolojim bozulduğu için korktuğumdan gidemedim. Nusret ve Aysun'dan şikayetçiyim diye konuştu.

17 YAŞINDAKİ BİR KIZI NASIL EVİNE ALIR

Maktul Cemile Şenel'in annesi Naoual Hasbı, Kızımın uyuşturucu kullandığından bilgim vardı. Onu uyuşturucudan kurtarmak için çok mücadele verdik. Kızım dışarıda kalsa gideceği halası vardı ona giderdi. 17 yaşındaki bir kızı nasıl evine alır. Sanıklardan şikayetçiyim dedi.

BİR SANIĞA TAHLİYE KARARI

Mahkeme Heyeti tutuklu sanık Aysun Çelebi'nin tahliyesine karar verdi. Heyet sanık Nusret Tekin'in ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 3 Eylül 2021 tarihinde Sultangazi'de bir evde yaşandığı anlatıldı. Uyuşturucu ticareti yapan şüpheli Nusret Tekin'in, Cemile ile birlikte bazı kadınları uyuşturucu kuryesi olarak çalıştırdığı anlatılan iddianamede, dava konusu olayın da bu nedenle yaşandığı anlatıldı. İddianamede Cemile'nin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili şu bilgiler verildi Uyuşturucu kuryesi olarak çalışan kadınlardan sanık Aysun Çelebi'nin, Servet Sürücü isimli kişiyle birliktelik yaşadığını öğrenen Nusret Tekin bu duruma sert tepki gösterdi. Şüpheli Tekin kadına baskı yaparak Servet Sürücü isimli kişiyi evine çağırmasını sağladı. Servet Sürücü eve geldiğinde Nusret Tekin, Aysun Çelebi ile arasında ilişki olup olmadığını sordu. İlişkiyi doğrulaması üzerine Nusret Tekin belindeki silahı çıkartarak, Servet Sürücü'ye doğrulttu. Sanıklardan Ramazan Ronahi Çakın'ın, Nusret Tekin'e engel olmak için müdahale ettiği sırasında silah ateş aldı. Kurşun Cemile Şenel'in sol koltuk altından girip sağ koltuk altından çıktı. Ramazan Rohani Çakın Cemile Şenel'i bina önüne indirdi ve yoldan geçen bir otomobili çevirerek 'Araç çarpıp kaçtı' diyerek hastaneye götürdü. Cemile Şenel hastanede hayatını kaybetti. İddianamede, olaydan yaklaşık bir hafta sonra şüpheli Nusret'in uyuşturucu kullanırken bir sokakta yakalandığı belirtildi. Tekin'in bu süre içinde başka bir 'Kasten yaralama' suçuna karıştığı da bildirildi. Olaya ilişkin ayrı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Nusret Tekin'in, cinayetten sonra şüpheli Doğan Şençalar'ın yanında saklandığı kaydedildi. İddianamede şüpheli Nusret Tekin'in yakalandığı sırada üzerinde bulunan silahın kriminal incelemesinde, Cemile Şenel'in ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin bu silahtan çıktığı da aktarıldı. İddianamede şüpheli Nusret Tekin hakkında 'Ruhsatsız silah bulundurma', 'Çocuğu tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede şüpheliler Aysun Çelebi ve Tuğba Can'ın, Servet Sürücü'nün eve gelmesi için Tekin ile birlikte hareket ettikleri değerlendirmesi yapıldı. Şüpheliler hakkında 'Tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Servet Sürücü'ye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. İddianamede suçtan zarar gören olarak da yer alan şüpheli Servet Sürücü ve şüpheli Ramazan Ronahi Çakın'ın 'Suçu bildirmeme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından 6 aydan 6 yıla, şüpheli Doğan Şençalar'ın 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.