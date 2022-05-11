Son dakika haberi! Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin dava başladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin dava başladı

11.05.2022 17:19
Son dakika haberi! Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin dava başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in silahla öldürülmesine ilişkin hakkında dava açılan 2'si tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Nusret Tekin ve Aysun Çelebi, tutuksuz sanıklar Tuğba Can, Doğan Şençalar, Ramazan Ronahi Çakın, müşteki sanık Servet Sürücü, maktul Cemile Şenel'in annesi Naoual Hasbı ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Nusret Tekin, Şenel'in kendisinde kalmak istediğini ve evde onun için bir oda ayarladıklarını söyledi.

Olay günü müşteki sanık Servet Sürücü ile tartıştıklarını anlatan Tekin, tartışma sırasında müşteki-sanık Servet Sürücü'ye silah doğrultması üzerine sanıklardan Çakın'ın müdahale ederek silahı çekmeye çalıştığını söyledi.

Bu sırada silahın ateş aldığını ve maktul Cemile Şenel'in "Vuruldum abi." dediğini aktaran Tekin, "Servet'in arabası olduğu için Ramazan'la birlikte Cemile'yi hastaneye götürdü. Ramazan'ı aradım, Cemile'nin öldüğünü söyledi. Kendimi öldürmeye çalıştım yapamadım. Keşke bana isabet etseydi o kurşun." dedi.

Sanık Çelebi de sanık Tekin'in Sürücü'ye gözdağı vermek için silahını çıkardığını belirterek sonrasında yaşanan olayda Cemile'nin vurulduğunu gördüğünü aktardı.

Müşteki sanık Servet Sürücü ise silahın ateş aldığını görünce korkup evden çıktığını iddia ederek Şenel'in vurulduğunu görmediğini ve psikolojisi bozulduğu için korkup karakola gidemediğini savundu.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aysun Çelebi'nin tahliyesine karar verdi.

Diğer sanık Nusret Tekin'in ise tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nusret Tekin'in "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıldan 23 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanık Aysun Çelebi'nin, "tasarlayarak çocuğa karşı kasten öldürme" ile "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianamede, tutuksuz sanık Doğan Şençalar'ın "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla, sanık Ramazan Ronahi Çakın ve müşteki sanık Servet Sürücü'nün ise "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Cemile Şenel, Sultangazi, Çelebi, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin dava başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Sultangazi'de 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesine ilişkin dava başladı - Son Dakika
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