SULTANGAZİ'DE BORCUNU GERİ VERMEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE BORCUNU GERİ VERMEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

06.03.2021 10:14

SULTANGAZİ'de borç para verdiği arkadaşını, borcunu ödemediği gerekçesiyle tabanca ile vurarak öldüren şüpheli yakalandı.

SULTANGAZİ'de borç para verdiği arkadaşını, borcunu ödemediği gerekçesiyle tabanca ile vurarak öldüren şüpheli yakalandı. Şüphelinin binaya giriş anı kameralara yansıdı.

Olay, 2 Mart tarihinde Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerem K.(19) arkadaşı olduğu öğrenilen Murat Emirhüseyinoğlu(28)?na bir miktar borç para verdi. Borcunu uzun süredir ödemeyen arkadaşına sinirlenen Kerem K., C.K.(18) ile birlikte Emirhüseyinoğlu'nun kaldığı adrese gitti. İkili, konuşmanın ardından tartışmaya başladı. Kerem K. yanında bulunan tabancayı çıkarttı ve Emirhüseyinoğlu'nun başına iki el ateş etti. Kerem K. ve C.K. olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Emirhüseyinoğlu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUM, SONRASINDA KAÇIŞTIKLARINI GÖRDÜM"

Aynı sokak üzerinde yaşayan ve görgü tanığı olan Ö.D. polise verdiği sözlü ifadesinde, "Aynı sokakta ikamet ediyorum. Binaya 2 kişi girdi. Bir süre sonrasında da 2 el silah sesi duyuldu. Apartmandan çıkmaları ile kaçmaları bir oldu. Apartmana girdim. Bir kişinin yaralı halde yattığını görünce polis ekiplerine haber verdim" dediği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin ilk önce eşkalini sonrasında kimliğini tespit etti. Yapılan çalışma ile Kerem K. ve ona yardım ettiği tespit edilen C.K. kaldıkları adreste kıskıvrak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelilerin binaya giriş anları kameralara yansıdı.

SULTANGAZİ'DE BORCUNU GERİ VERMEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BORCUNU GERİ VERMEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BORCUNU GERİ VERMEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BORCUNU GERİ VERMEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BORCUNU GERİ VERMEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SULTANGAZİ'DE BORCUNU GERİ VERMEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE BORCUNU GERİ VERMEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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