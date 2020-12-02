Son dakika haberi... Sultangazi'de fabrikada yangın - Son Dakika

SULTANGAZİ'de fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yangını söndürürken fabrikada hasar oluştu.

Eski Habipler Mahallesi, Nergis Sokak'ta bulunan tek katlı tel fabrikasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı ve çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yanan fabrikadan zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Fabrikadan yükselen dumanlar metrelerce yükseğe ulaştı. Yangına ilk müdahaleyi ise fabrika çalışanları yaptı. Çalışanlar hortumla su tutarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın sırasında fabrikanın yanında bulunan bir binada oturan kişinin, yangını balkona çıkarak yaktığı sigara eşliğinde izlemesi ise dikkat çekti. Alev alev yanan fabrikadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, fabrikada hasar oluştu.