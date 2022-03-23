Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALANLAR AÇILAN DELİKTEN ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALANLAR AÇILAN DELİKTEN ÇIKTI

23.03.2022 12:00

Gelen son dakika haberine göre (ek bilgi ve görüntüyle) SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALANLAR AÇILAN DELİKTEN ÇIKTIEmin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki kartonpiyer duvarı kırarak...

(ek bilgi ve görüntüyle) SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALANLAR AÇILAN DELİKTEN ÇIKTI

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalan yaklaşık 10 kişi, kendi imkanlarıyla asansörün üstündeki kartonpiyer duvarı kırarak açtıkları delikten çıktı. O anları hastanedekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün saat 15.00 sıralarında yaklaşık 10 kişi asansörde mahsur kaldı. İddialara göre, asansördekiler seslerini duyuramadıkları için bu durumdan bina yönetiminin uzun süre haberi olmadı. Asansörün içindekiler 45 dakikaya yakın yardım bekledi. Ancak yardım gelmeyince asansörün kaldığı ara kattaki kartonpiyer duvarı kırıp büyük bir delik açtılar. Açılan deliği fark edenler, merdiven getirdi. Mahsur kalanlar teker teker o delikten dışarı çıkarak merdivenle inmeye başladı. Çevredekiler de inmelerine yardım etti. Yaşananları hasta yakınları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri çekenler, kendilerinin bina yönetimini arayıp haber verdiklerini dile getirdi. Öte yandan, bir hafta önce bakım yapan asansör firması görevlilerinin asansör için 'kullanılabilir' onayı verdikleri öğrenildi.

Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALANLAR AÇILAN DELİKTEN ÇIKTI
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALANLAR AÇILAN DELİKTEN ÇIKTI
Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALANLAR AÇILAN DELİKTEN ÇIKTI

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, Hastane, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALANLAR AÇILAN DELİKTEN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... SULTANGAZİ'DE HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALANLAR AÇILAN DELİKTEN ÇIKTI - Son Dakika
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