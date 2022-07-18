SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIKLAR KAMERADA - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIKLAR KAMERADA

18.07.2022 09:40

SULTANGAZİ'de at arabalı 4 kadın, bir inşaat alanındaki tahtaları araçlarına yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

SULTANGAZİ'de at arabalı 4 kadın, bir inşaat alanındaki tahtaları araçlarına yükleyip olay yerinden uzaklaştı. Yine aynı ilçede güpegündüz yaşanan akü ve halı hırsızlığı, Gaziosmanpaşa'da ise apartmanda yaşanan demir korkuluğu hırsızlığı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde önceki gün sabah 06.00 sıralarında at arabalı 4 kadın, yapımı devam eden inşaat alanına geldi. Dört kadın, inşaat çalışmasında kullanılan tahtaları at arabasına yükledi. Bir mahalle sakini durumu fark ederek polise bildirirken, cep telefonu kamerasıyla da o anları kaydetti. Görüntülendiklerini fark eden 4 kadın olay yerinden uzaklaştı.

İnşaatın kalfası Hüseyin Arslan, Bunlar devamlı yaşanıyor. Benim en az 10 defa malzememi çaldılar. Bunlar bir şebeke. Bunlar malzemeleri çalıyor, biz alıyoruz. Bugüne kadar bir daire parası civarında malzememiz çalındı. Çaldıklarını eskicilere satıyorlar. Onlar da bizim gibi inşaatçılara satıyorlar. Çalınan malzemelerin para değeri yüksek olduğu için bunlarda kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bizim bu bölgemizde bu olay çok yaşanıyor. Biz hırsızlara çalışıyoruz dedi.

İnşaatın ustası Serkan Rüstem ise, Geçen ay da makinemiz, kablolarımız çalınmıştı. Önceki gün de sabah erken saatte inşaat malzemeleri çalındı. Kendi malı gibi gelip rahat bir şekilde alıp gitmişler diye konuştu.

Yaşanan hırsızlık olayı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 4 kadının inşaatın önündeki malzemeleri at arabasına yükledikleri görülüyor.

BAHÇEDEKİ HALIYI ÇALDI

Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşanan bir başka hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Bir binanın bahçesine giren yabancı uyruklu olduğu öne sürülen kağıt toplayıcısı, kuruması için bahçede asılı olan halıyı çalarak, olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kişinin aldığı halıyı kucaklayarak kağıt toplama arabasına koyduğu ve sokaktan ayrıldığı görülüyor.

GÜPEGÜNDÜZ AKÜYÜ ÇALDILAR

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde gündüz vakti park halindeki bir otomobilin yanına gelen iki kişi, kaputunu zorlayıp açtı. Daha sonra aküyü çalıp kayıplara karıştı. O anlar da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

APARTMANIN DEMİR KORKULUKLARINI ÇALDI

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde yaşanan demir korkuluğu hırsızlığı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, apartmanın önüne gelen bir kişinin, demir korkuluğu yerinden sökerek, çaldığı ve daha sonra uzaklaştığı görülüyor.

YORUMLAR
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Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi...Hırsızlık anı kamerada Kamyondan hırsızlık yapan şüpheliyi yürüyüşü ele verdi...Hırsızlık anı kamerada Köpeklerin organize ayakkabı hırsızlığı kamerada Köpeklerin organize ayakkabı hırsızlığı kamerada
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE HIRSIZLIKLAR KAMERADA - Son Dakika

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