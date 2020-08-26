Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DE İNTİHAR GİRİŞİMİNİ POLİS ENGELLEDİ

Son dakika gündem haberi... Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Sultangazi'de kırık cam parçalarıyla intihar girişiminde bulunan bir kişiyi polis engelledi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ Sultangazi'de kırık cam parçalarıyla intihar girişiminde bulunan bir kişiyi polis engelledi. Olay, Pazartesi akşamı saat 19.00 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Olay, Pazartesi akşamı saat 19.00 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi 'nde meydana geldi. A.T. isimli bir kişi cadde üzerinde kırık cam parçalarıyla intihar girişiminde bulundu. Bir kahvehanenin önünde fenalaşan ve yere düşen A.T.'ye vatandaşlar yardım etmek istedi. A.T.'yi kaldırıma kaldıran vatandaşlar, bir yandan da polis haber verdi.Kırık cam parçalarıyla kendisine zarar vermeye devam eden ve kimseyi yanına yaklaştırmayan A.T., kısa süre sonra olay yerine gelen polisin ikna çabalarına rağmen, yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir anlık boşluktan faydalanan polis, A.T.'nin intihar etmesini engelledi. Polislere zorluk çıkaran A.T'.ye ters kelepçe takıldı. Sağlık ekipleri, A.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.T.'nin polise verdiği ifadede psikolojik sorunlar yaşadığını, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığını söylediği öğrenildi. Görüntü dökümü: ---------------İntihar girişiminde bulunan kişiye polisin müdahalesi-Ambulansa götürülmesi-Görgü tanığı ile röp-Olayın yaşandığı sokaktan görüntü -Genel ve detaylar



Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 09:25

Kaynak: DHA

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