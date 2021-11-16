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SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ

16.11.2021 11:04

SULTANGAZİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıktı.

SULTANGAZİ'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıktı. Kazada hafif yaralanan sürücü Emel Alıcı'nın yardımına o sırada yoldan geçen özel harekat polisleri koştu.

Kaza, dün, saat 14.00 Sultangazi Arnavutköy yolu Habibler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arnavutköy yönünde ilerleyen, Emel Alıcı'nın kullandığı 34 S 7208 plakalı otomobili, iddiaya göre aynı yöndeki başka bir sürücü otomobiliyle sıkıştırdı. Alıcı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, refüje çıktı. Otomobil yaklaşık 25 metre refüjde ilerledikten sonra durdu. Kazada, sürücü Emel Alıcı hafif yaralandı.

POLİSLER ARAÇTAN İNDİRDİ

O sırada yoldan geçerken kazayı gören özel harekat polisleri, yaralı sürücünün yardımına koştu. Polisler, refüjde asılı kalan otomobilin sürücüsü Alıcı'yı araçtan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anını anlatan Sinan Yardımcı, "Beyaz bir otomobil tam önüne kırarken kadın sürücü şaşırıyor, birdenbire bariyerin üzerine çıkıyor. Kazayı gören özel harekat polisleri karşıdan gelip yardımcı oluyorlar. Arabadan çıkarıyorlar, indirip ambulansı arıyorlar. Yaralı sürücünün durumu iyiydi ambulansa alıp hastaneye götürdüler" dedi.

SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ
SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ
SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ
SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ
SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ
SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ
SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ
SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ
SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ

Özel Harekat, Sultangazi, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE KAZA YAPAN SÜRÜCÜYE POLİS YARDIM ETTİ - Son Dakika
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