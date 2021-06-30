Üye Girişi
Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum - Son Dakika

Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum

30.06.2021 18:15

SULTANGAZİ'de 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Ö.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.B. (37) çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

SULTANGAZİ'de 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Ö.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.B. (37) çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren anne Derya D. "O kişinin ceza almasını istiyorum. Bugün benim kızım evden dışarı çıkamıyor, ilaç kullanıyor. O şahıs ise gezebiliyor. Ben adalet istiyorum" dedi. Anne Derya D., şüphelinin başka çocuklara da istismarda bulunduğunu, ailelerin sustuğu için kendi canının da yandığını ileri sürdü.

Olay, Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Anne Derya D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.B. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. İ.B., çıkarıldığı mahkemede "Çocuk köpeği sevmek istedi. Ben de köpek saldırgan olduğu için 'Gel bak' dedim. Köpek çocuğa doğru gelince çocuğu elimle geriye doğru ittim. Başka temasım olmadı. Suçu kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçüsüz olabileceğini belirten mahkeme, haftada bir gün karakolda imza verme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle İ.B.'nin serbest bırakılmasına karar verdi.

"ÇOCUKLAR SUSMAZ, SİZ DE SUSMAYIN"Kararın ardından anne Derya D. ve avukatları Dilan Şabanoğlu basın açıklaması yaptı. Avukat Dilan Şabanoğlu açıklamasında "Uzun yıllardır aynı mahallede komşuluk yaptıkları kişi tarafından çocuğumuz taciz edildi. Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Tutuklanması için talepte bulunduk. Yargılama devam ediyor. Çocuğumuz için pedagog raporu alındı ve raporda çocuğun iyiyi kötüden ayırabileceğini belirlendi. Adalet Bakanlığı'ndan destek bekliyoruz. Çocuklar susmaz siz de susmayın diyoruz" dedi.

"KIZIM TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ"Anne Derya D. ise "Olay günü ben evde yoktum. Çocukları anneme bırakmıştım. Annem dışarı çıktığında o şahısla kızımı burun buruna görünce hemen kızımı eve çağırmış ve kızım da koşarak gelmiş. Anneannesine elimi yıkamam lazım demiş. Annem nedenini sorunca 'Anneanne ben bir tek sana güveniyorum. Beni tehdit etti" demiş" ifadelerini kullandı. Kızının el ile cinsel istismara uğradığını anlattığını belirten anne Derya D., "Bu olayı yaşadıktan sonra ben kızıma daha önce böyle bir şey yaşadın mı diye sordum. Bana daha öncede yaşadığını ve tehdit edildiğini söyledi" diye konuştu.

"KIZIM EVDEN ÇIKAMIYOR, İLAÇ KULLANIYOR"Derya D. "Benim kızımın başına bu olay geldikten sonra öğreniyorum ki, bundan önce başka çocuklarında başına bu tür olaylar gelmiş o şahıs yüzünden. Çocukların aileleri olayı gizlemişler kızlarımızın adı çıkmasın diye hatta o mahalleden bile taşınmışlar. Onlar sustukları için bugün benim canım yandı, ben bugün sussaydım yarın başka birinin canı yanacaktı ve daha beteri olacaktı. Biz sustuğumuz için annelerin canı yanıyor ve evlatlarımızın korkulu rüyası oluyor. Ben adalet istiyorum. O kişinin ceza almasını istiyorum. Bugün benim kızım evden dışarı çıkamıyor, ilaç kullanıyor. O şahıs ise gezebiliyor. Ben adalet istiyorum" dedi.

- İstanbul
Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum
Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum
Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum
Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum

Sultangazi, Adalet, Köpek, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı 18:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi 18:08 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek 17:50 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş 17:38 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama 17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı 16:36 Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi         
18:41
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: İstanbul kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: İstanbul kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz         
18:14
Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak         
18:03
Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi         
17:40
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman         
17:01
Boşanma aşamasındaki eşinden ölüm tehditleri alan kadın: Öldükten sonra paylaşım yapmanın anlamı yok Boşanma aşamasındaki eşinden ölüm tehditleri alan kadın: Öldükten sonra paylaşım yapmanın anlamı yok         
16:11
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 19:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultangazi'de kızının cinsel istismara uğradığını öne süren anne: Adalet istiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement