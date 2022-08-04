Son dakika haberleri | Sultangazi'de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sultangazi'de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi

04.08.2022 07:28

Son dakika haber: Sultangazi'de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi Sultangazi'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

Sultangazi'de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi

İSTANBUL - Sultangazi'de 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan binalara sıçrama tehlikesi yürekleri ağza getirdi.

Yangın, Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi 155 Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, 3 katlı metruk binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler yan binaların çatısına kadar çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyüyen alevleri güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri yan binalara sirayeti engelledi. Yoğun bir çalışma sonucunda yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri binada uzun süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yangın çerçevesinde güvenlik önlemi aldı.

Alevler yan binaların çatısına yükseldi

Metruk binada başlayan yangının alevleri kısa sürede büyüyerek yan binaların çatılarına kadar yükseldi. Yangının diğer binalara sirayeti ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu engellendi. Yükselen alevler ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sultangazi'de korkutan yangın: İtfaiye ekipleri diğer binalara sirayeti güçlükle engelledi - Son Dakika

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