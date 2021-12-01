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Son dakika haber... Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü - Son Dakika

Son dakika haber... Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü

01.12.2021 14:40

Son dakika haberleri: Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü Binaya tırmanan hırsızların yakalandıkları o anlar kamerada Sultangazi'de bir binayı gözüne kestiren 2 hırsız örümcek adam gibi binanın dış kapısından tırmanmaya başladı.

Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü

Binaya tırmanan hırsızların yakalandıkları o anlar kamerada

İSTANBUL - Sultangazi'de bir binayı gözüne kestiren 2 hırsız örümcek adam gibi binanın dış kapısından tırmanmaya başladı. Devriye gezen sivil polis ekiplerinin fark ettiği ve suç üstü yakaladıkları hırsızların o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 17 Kasım 2021 günü saat 20.00 sıralarında Sultangazi Yunusemre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bir binayı gözüne kestiren Erdal A., ve Samet E., geldikleri binanın dış kapısından örümcek adam gibi tırmanmaya başladı.

Devriye gezen sivil polisleri yakaladı

Binanın kapı üzerindeki demir parmaklıklardan örümcek adam gibi tırmanarak içeri girmeye çalışan şüpheli şahısları devriye görevini yürüten ve o esnada oradan geçen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlık sivil polis ekipleri fark etti. Binaya girecekleri esnada polis ekipleri tarafından suç üstü yakalanan Erdal A. ve Samet E., gözaltına alındı. Daha önce 2 farklı suçlardan arandıkları öğrenilen şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların örümcek adamlar gibi binaya tırmandıklarını kaydeden esnaf Bayram Han, "Geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz 2 kişi geliyor arkamda gördüğünüz kapıya örümcek adam gibi tırmanıyorlar. O esnada orada devriye gezen polis ekipleri peşlerine takılıp, burada kapıyı zorlarken olay anında onları suçüstü yakalıyorlar" dedi.

Hırsızların örümcek adam gibi tırmandıkları o anlar kamerada

Binaya girecekleri esnada sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 2 hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu ve yüzlerinde cerrahi maske olan 2 şahıs bina önünde bir süre durduktan sonra örümcek adam gibi binaya tırmanmaya başlıyor. Binaya girecekleri esnada ise sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanıyor.

Son dakika haber... Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü
Son dakika haber... Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü
Son dakika haber... Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü
Son dakika haber... Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü

Sultangazi, Kasım, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sultangazi'de 'Örümcek Adam' gibi binaya tırmanan hırsızlara polisten suç üstü - Son Dakika
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