Sultangazi'de sıkışmalı kaza : 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Sultangazi'de sıkışmalı kaza : 1'i ağır 2 yaralı

Epilepsi geçiren kamyonet sürücüsü 2 araca çarptı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de epilepsi krizi geçirdiği iddia edilen kamyonet sürücüsü 2 araca çarparak durabildi. Aracın içinde sıkışan kamyonet sürücüsü ve beraberindeki oğlunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FHL 82 plakalı Hyundai H100 marka kamyonetin sürücüsü beraberindeki oğluyla birlikte trafikte seyrederken epilepsi krizi geçirdi. Alt geçitten çıkan kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini tamamen kaybederek 34 LNJ 575 plakalı Fiat Ducato marka servis minibüsüne ve sonrasında 34 RS 3479 plakalı Renault Megane marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü ve beraberindeki oğlu aracın içerisine sıkıştı. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan kamyonet sürücüsü ve oğlu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Yaşanacak herhangi bir olumsuzluğu önlemek için polis ekipleri trafik akışını tek şeritten sağladı. Ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan 3 araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazadan dolayı oluşan yoğun trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

"Arkadaşımızın ağzı burnu köpük içindeydi"

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Hüseyin Bayraktar, "Hanımı işe bırakmaya gidiyordum. Normal istikametimizde giderken 34 FHL plakalı araç servis minibüsüne hızlı bir şekilde vurdu. Araç uzun bir mesafe yol aldı. Yaklaşık 150 metre gitti. Arkadaş çok hızlıydı. Daha sonra bana vurdu. Ben de bariyere girmemek için aracımı döndürdüm. Çok şükür kurtuldum. Bir sıkıntımız yok. Aşağı geldiğimizde vuran arkadaşımızın ağzı burnu köpük içindeydi. Yüksek ihtimalle rahatsızlanmış. Kriz geçirmiş. Çocuğu bağırıyordu. Arkadaşa müdahale etmeye başladık. Başka arkadaşlar da geldi. Abimizin durumu iyi. Mala gelsin. Cana gelmesin" dedi.