Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada - Son Dakika

Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada

28.12.2020 09:51
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SULTANGAZİ'de tekel bayisinden 45 bin lira değerinde sigara ve içki çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de tekel bayisinden 45 bin lira değerinde sigara ve içki çalan hırsızlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlar, kendilerini fark eden bir mahalle sakinini ise öldürmekle tehdit etti.

Olay, dün saat 05.45 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi, araçlarıyla tekel bayisinin önüne geldi. Araçtan inen 3 şüpheli levye ile kepengi kırdı. Cerrahi maskeli ve kapüşonlu hırsızlar, iş yerine girerek yaklaşık 45 bin lira değerinde olan sigara ve içkileri geldikleri araca yüklediler. Kendilerini fark eden bir mahalle sakinini "İçeri gir. Yoksa seni öldürürüz" diyerek tehdit eden hırsızlar, daha sonra olay yerinden uzaklaştılar. Hırsızları fark eden komşusunun kendisini aramasıyla olaydan haberdar olan iş yeri sahibi Ferhat Yıldırım, polisi arayarak ihbarda bulundu.

"YILBAŞI ÖNCESİ BORÇ ALARAK STOK YAPTIK"

Tekel bayii sahibi Ferhat Yıldırım, "Sabah 05.30 sıralarında telefonumun çaldığını duydum. Arayan yan komşumdu. Komşum 'dükkanın soyuluyor, koş' diye bana haber verince, hemen direk polisi aradım. Bir yandan da dükkana koşarak geldim. Dükkana geldiğimde kepengin yarıya kadar kırık olduğunu gördüm. Kepengin arkasındaki demir korkuluğu da kırmışlar. O şekilde dükkanıma girmişler. İlk başta sigara reyonundan başlayarak soymaya başlamışlar. Yaklaşık 25 bin lira değerinde sigaramı çalmışlar. Daha sonra 20 bin lira değerinde alkol çalmışlar. Kamera kayıtlarını izlediğimizde dört kişinin çalıntı olduğunu öğrendiğimiz bir araçla geldiğini gördük. Çaldıkları malları geldikleri araca yüklemişler. Sokağa çıkma yasağı var. Bu saatlerde kimse dışarı çıkamadığı için bizde dükkanımıza sahip çıkamadık. Biz yılbaşına yönelik bir stok yaptık. Yılbaşı öncesi 4 gün bir tatil olduğu için yoğunluk olacağını düşündük. Buna istinaden kendimizce borç alarak stok yaptık. Şu anda hem firmalara borçluyum hem de elimde bir stokum kalmadı. Bu kişilerin bulunmalarını, yaptıklarının yanlarına kalmasını istemiyorum. Umarım bir an önce bu şahıslar yakalanır" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anı ise tekel bayisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tekel bayisinin önüne geldikleri araçtan iki kişi iş yerinin kapısını levye ile kırmaya çalışıyor. Kepengi kıran şüpheliler, daha sonra demir kesme makası ile demir korkuluğu da kırarak, içeri giriyorlar. İlk olarak kasanın üzerinde bulunan çok sayıda karton paketlerini çalarak geldikleri araca yükleyen hırsızlar, daha sonra alkol reyonundan çok sayıda içki çalıyor. Sigaraların bulunduğu standı da söken hırsızlar, içeride buldukları boş koliye sigara ve içkileri doldurduğu kameraya yansıyor. Yaklaşık 10 dakika içeride kalan hırsızları fark eden bir mahalle sakininin kendilerine seslendiği, hırsızlardan birinin vatandaşa parmak işareti yaparak bir şeyler söylediği görülüyor. Hırsızlar, daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor.


Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada
Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada
Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada
Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada
Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada
Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada
Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada
Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada
Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada
Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada

Ferhat Yıldırım, Kamera, Sigara, Tekel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de tekel bayisinden hırsızlık kamerada - Son Dakika


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