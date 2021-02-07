Son dakika haberi: Sultangazi'de yol verme kavgası kanlı bitti, o anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sultangazi'de yol verme kavgası kanlı bitti, o anlar kamerada

Son dakika haberi: Sultangazi'de yol verme kavgası kanlı bitti, o anlar kamerada

07.02.2021 19:16

Son dakika haberi: SULTANGAZİ'de bekçi olduğu öğrenilen bir kişi, market önüne aracını park etmek isterken yoldan geçen başka bir otomobildeki kişilerle sözlü tartışmaya girdi.

SULTANGAZİ'de bekçi olduğu öğrenilen bir kişi, market önüne aracını park etmek isterken yoldan geçen başka bir otomobildeki kişilerle sözlü tartışmaya girdi. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken, tartışma anı kameralara yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Cebeci Mahallesi 2546. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Gaziosmanpaşa'da görev yapan bekçi mesai dışında marketi olan akrabasını ziyarete geldi. Marketin önüne gelen bekçi Zeyd Baltacı aracını marketin önüne park edeceği sırada yoldan geçen otomobildeki 5 kişiyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası araçtan inen 5 kişi, bekçiye saldırdı. Olayı gören market çalışanı yakını Enes Saydanoğlu(17) tartışmaya dahil oldu. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, yoldan geçen otomobilde bulunanlardan bir kişi, market çalışanı Enes Saydanoğlu'na ateş açtı. Bacağından yaralanan Saydanoğlu, kanlar içerisinde yere yığıldı. O sırada bekçi Baltacı'da silahıyla havaya ateş açtı. İsmi henüz öğrenilemeyen ateş açan kişi ve beraberindeki 4 kişi geldikleri araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Saydanoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saydanoğlu'nun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

TARTIŞMA ANI MARKETİN GÜVRENLİK KAMERASINDA

Bir kişinin silahla yaralandığı kavga anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobil sürücüsünün market önüne park etmek istediği, o sırada başka otomobille önünün kesildiği görülüyor. Yoldan geçen otomobildekiler araçtan inerek bir kişiyi darp ettiği ve kavganın büyüdüğü kameraya yansıyor.

- İstanbul
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sultangazi'de yol verme kavgası kanlı bitti, o anlar kamerada - Son Dakika


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