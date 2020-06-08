Son dakika haberi | Sultangazi'deki asker uğurlamasında konvoydaki araç yandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Sultangazi'deki asker uğurlamasında konvoydaki araç yandı

Son dakika haberleri... SULTANGAZİ'nin çeşitli noktalarında asker uğurlamalarında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi | Sultangazi'deki asker uğurlamasında konvoydaki araç yandı, System.String[]
SULTANGAZİ'nin çeşitli noktalarında asker uğurlamalarında yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Asker uğurlama konvoyunda bir araç alev alev yandı. Çekilen bir başka görüntüde ise polisin sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayarak halay çeken gruba gösterdiği tepki kaydedildi.

Celp dönemin gelmesiyle birlikte Sultangazi'nin çeşitli noktalarında gerçekleşen asker uğurlama eğlencelerinde koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı. Asker uğurlamak için toplanan bir grup sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çekti.  Maske de takmadıkları görülen grup, polisin tepkisi ve uyarıları üzerine dağıldı. Başka bir grubun ise asker uğurlama konvoyunda bir araç alev alev yanarken, diğer gruplar da işlek noktalarda trafiği keserek yol ortasında halay çekip havai fişek fırlattı. Asker uğurlama eğlencelerinde yaşanan o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

KONVOYDAKİ ARAÇ ALEV ALEV AYNDI

Cebeci Mahallesi'nde bir grubun düzenlediği asker uğurlama konvoyunda facianın eşiğinden dönüldü. Konvoydaki bir araç alev alev yanmaya başladı. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki 3 arkadaşı araçtan kendini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi. İlçenin işlek caddelerinden biri olan 1. Cebeci Caddesi'nde meydana gelen yangında, panik ve korku dolu anlar yaşandı. Ön kısmı yanan araca kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

POLİS TEPKİ GÖSTERDİ: VERİLEN EMEKLER BOŞA GİDİYOR

Çekilen bir başka görüntüde ise ara sokakta asker uğurlama eğlencesi düzenleyen grup ile polis arasında yaşanan diyalog kaydedildi. Sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyulmayan asker uğurlama eğlencesi, polisin uyarısıyla sona erdi. Polis gruptakilere, "Hiçbirinizin maskesi yok. Nerede maskeleriniz? Ben her gün, sabah akşam emek verdiğim için şu an haklıyım. Verilen emekler boşa gidiyor" diyerek tepki gösterdi.

TRAFİĞİ KESİP HALAY VE HAVAİ FİŞEK FIRLATTILAR

Konvoy halinde trafiğe çıkılan Atatürk Bulvarı'nda, trafiği kesen grup havai fişek fırlattı. Eski Edirne Asfaltı'nda ise yolu trafiğe kapatan grup araçlarından inerek sosyal mesafe ve maske takma kuralına uymayarak halay çekti. Çekilen diğer görüntülerde ise ara sokaklarda düzenlenen asker eğlencesine katılan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymayarak halay çektiği kaydedildi. Eline aldığı havai fişekleri sokak arasında fırlatan bir kişi de amatör kamera ile kaydedildi.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sultangazi'deki asker uğurlamasında konvoydaki araç yandı - Son Dakika

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