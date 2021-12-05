Son dakika haberi: SULTANGAZİ'DEKİ TRAFİK KAZALARI KAMERADA - Son Dakika

SULTANGAZİ'de farklı noktalarda yaşanan trafik kazaları kameralara yansıdı. Yaşanan kazalarda, 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 1 sürücü kazayı yara almadan atlattı.

KALDIRIM TAŞLARINA ÇARPTI, TAKLA ATARAK YERE DÜŞTÜ

Esentepe Mahallesi'nde sürücüsünün karşı sokağa geçmek için hamle yaptığı motosikletin önünde bir anda araç çıktı. Sürücü araca çarpmamak için direksiyon kırınca motosikleti kontrolden çıktı. Sürücü, motosikletiyle kaldırımdaki taşlara çarpıp, takla atarak, yere düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsünün takla attıktan sonra yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu görülüyor. Motosiklet sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

HATALI ŞERİT DEĞİŞTİRME KAZAYA NEDEN OLDU

Eski Edirne Asfaltı 50. Yıl Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobil sürücüsü, önündeki kamyonu geçmek için iddiaya göre, hatalı şekilde şerit değiştirdi. Otomobil refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu. Kazayı gören çevredekiler, sürücünün yardımına koştu. Kaza nedeniyle Arnavutköy yönüne doğru trafik yoğunluğu oluşurken, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün önündeki kamyonu geçmek için dikkatsiz şekilde şerit değiştirdiği otomobilin refüjdeki demir korkuluklara çarparak durabildiği, kazayı gören çevredekilerin sürücünün yardımına koştuğu görülüyor.

IŞIK İHLALİ YAPTI, ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda yaşanan trafik kazasında ise, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, karşı yöne geçtiği sırada, seyir halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, trafik ışığı direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan kaza seyir halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.