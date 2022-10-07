Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, Zafer Mahallesi'nde A.A. isimli şüpheli şahsa yönelik ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan operasyonda, 820 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan A.A hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sultanhisar, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Sultanhisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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