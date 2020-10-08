Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

08.10.2020 12:35
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti, System.String[]

Son dakika kültür sanat haberi... TRABZON'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası telekonferansla açılışını yaptığı Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

TRABZON'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası telekonferansla açılışını yaptığı Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlıyor. Manastırı 2 ayda 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Bakan Ersoy'un katılımı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı törenle 27 Temmuz'da ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

2 AYDA 100 BİN ZİYARETÇİRestore çalışmalarının tamamlanmasıyla yerli ve yabancı turistler, Sümela Manastırı'nı ziyaret etmeye başladı. Manastırın iç kısmında kurulan iskelelerin, sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla kaldırıldığı, 5 yıldır ziyarete kapalı olan manastırın içinin ise tarihi dokuya özgü restore edildiği dikkat çekti. Manastırda daha önce kapalı olan ve ziyarete açılan bazı odalara ise konulan ekrandan tarihe ilişkin bilgiler yansıtılıyor. Manastırı Ağustos ve Eylül aylarında 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti.SÜMELA MANASTIRIMaçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. Manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı, Restorasyon, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Sümela Manastırı'nı 2 ayda 100 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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