TRABZON'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası telekonferansla açılışını yaptığı Sümela Manastırı, ziyaretçilerini ağırlıyor. Manastırı 2 ayda 100 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışmaları tamamlandı. Kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı. Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekan, Bakan Ersoy'un katılımı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla bağlandığı törenle 27 Temmuz'da ziyarete açıldı. Sosyal mesafe ve maske kuralı ile hijyenin ön planda tutulduğu manastır, ateş ölçümü yapıldıktan sonra gruplar halinde ziyaretçilerini ağırlıyor.