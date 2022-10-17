Son dakika haber... SÜNNETİ ÖNCESİ ŞEHİR TURU ATACAKTI, DAYISININ OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALIP ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haber... SÜNNETİ ÖNCESİ ŞEHİR TURU ATACAKTI, DAYISININ OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALIP ÖLDÜ

17.10.2022 12:54

Son dakika haberler: ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, dün akşam yapılacak sünnet düğünü öncesi öğle saatlerinde şehir turu attırılacak Bozan Uyguner (4), dayısı İbrahim D.?nin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, dün akşam yapılacak sünnet düğünü öncesi öğle saatlerinde şehir turu attırılacak Bozan Uyguner (4), dayısı İbrahim D.?nin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam yapılacak sünnet düğünü için hazırlanan Bozan Uyguner, elbisesini giyerek, davetlilerle birlikte şehir tur atmak için otomobile binmek istedi. Bu sırada İbrahim D., fark etmeyerek önünde duran yeğenine çarptı. Dayısının otomobilin altında kalan Uyguner, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak, Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Uyguner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bozan Uyguner, otopsisinin ardından yakınları tarafından Birecik Asri Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Sünnet olmaya hazırlanan yeğeninin ölümüne sebep olan Ibrahim D.'nin gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... SÜNNETİ ÖNCESİ ŞEHİR TURU ATACAKTI, DAYISININ OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALIP ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... SÜNNETİ ÖNCESİ ŞEHİR TURU ATACAKTI, DAYISININ OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALIP ÖLDÜ - Son Dakika
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