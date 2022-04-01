Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuk kamerada

01.04.2022 15:33
Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuk kamerada

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, sunta yüklü kamyonetin sürücüsünün eğimli ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BURSA'da, sunta yüklü kamyonetin sürücüsünün eğimli ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda seyir halindeki sunta yüklü kamyonetin sağa eğimli olması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kamyonet sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürmesi, diğer sürücülerin de tepkisini çekti.


Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuk kamerada
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Kamyonet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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