Korona virüs ile mücadelenin "Süper kahramanları" yeni yılı da hastanede karşıladı - Son Dakika

Korona virüs ile mücadelenin "Süper kahramanları" yeni yılı da hastanede karşıladı

01.01.2021 00:34

Korona virüs ile mücadelenin "Süper kahramanları" yeni yılı da hastanede karşıladı Korona virüsle mücadelede savaşta mücadele eden sağlık çalışanları yeni yılda korona virüssüz bir dünya istiyor Dünya 2021 yılına merhaba derken, süper kahramanlar her zaman olduğu gibi insan hayatını merkeze...

Korona virüs ile mücadelenin "Süper kahramanları" yeni yılı da hastanede karşıladı

Korona virüsle mücadelede savaşta mücadele eden sağlık çalışanları yeni yılda korona virüssüz bir dünya istiyor

Dünya 2021 yılına merhaba derken, süper kahramanlar her zaman olduğu gibi insan hayatını merkeze alarak yeni yılı hastanede karşıladı

ÇORUM - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Sağlık neferleri, yeni yılı hastanede karşıladı. Sağlık çalışanları sadece salgınla değil endişe, stres ve yoğun mesai saatleri ile de canla başla çalıştı.

Sağlık çalışanları 2020 yılında dünyadaki süper kahramanların sadece çizgi romanlarda değil gerçek hayatta etten ve kemikten olduklarını sayısız kez ispatladı. Salgının en başından, zirve yaptığı dönemlere kadar doktorundan hemşiresine tüm sağlık personeli özveriyle mücadele etti. Dünya 2021 yılına merhaba derken, süper kahramanlar her zaman olduğu gibi insan hayatını merkeze alarak yeni yılı hastanede karşıladı.

"Kurallara uyarsak daha güzel günler bizi bekliyor"

Yeni yılda Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi'nde karşılayan hemşire Halis Yücel, geçen yıl boyunca dünya pandemi süreciyle baş başa kaldığını hatırlatarak, korona virüs salgını ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada can kayıplarına neden olduğuna dikkat çekti. Bu sürecin sağlık çalışanlarını çok zorladığını vurgulayan Yücel, "Ailemizden uzak yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımızla hep bir arada olduk. Bu süreçteki sorunları, sıkıntıları sağlık çalışanları olarak birbirimize destek olarak yöneticilerimizin destekleriyle atlattık. Geriye baktığımızda çok yoğun olduğumuz dönemleri de yaşadık. Genel durumu çok iyi gözüküp de bir anda fenalaşıp yaşamını kaybeden hastalarımız bizi derinden etkiledi" dedi. Vaka sayılarını düştüğünü dile getiren Yücel, "Yoğun bakım servisi olarak da bu süreci hissetmekteyiz. Bu sevindirici bir durum. Bunun devam etmesi içinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu süreci en az hasarla, can kaybıyla atlatmayı istiyoruz. Kimse yakınındakini birisini kaybetmeden o acıyı bilemez. Hem bizim rahat olabilmemiz hem vatandaşlarımızın rahat olması için ülke olarak rahat olabilmemiz için pandemi kurallarına lütfen uyalım. Herke bu kurallara uyarsa yeni yılda daha güzel günler bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Genç yaşta hastaların ölüm haberlerini yakınlarına söylemek beni en çok zorlayan anlardan birisiydi"

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını halkımızın yanı sıra sağlıkçılar içinde çok zor bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Ecem Eşer de, "Özellikle bu işin içerisinde olan bizler için yaşlısından gencine bu rahatsızlığı her yaşta görmemiz bazı hastalarımızı iyileştirip evlerine gönderirken, bazılarını ise kaybetmemiz bizim için zor bir süreçti. Halkımız bunları uzaktan izlerken biz birebir iç içeydik. 2021 yılı için temennim herkesin pandemi kurallarına dikkat ederek birbirimizi korumalıyız. Umarım 2021 yılı hepimiz için çok güzel geçer. Bu süreçte genç yaşta hastalarımızı kaybedip acı haberi ailelerine vermek beni en çok zorlayan olaylardan birisiydi" şeklinde konuştu.

"Halkımızdan anlayış bekliyoruz"

Yoğun Bakım Ünitesi hemşirelerinden Emel Gökçe ise, halktan sağlık çalışanlarına anlayış göstermelerini isteyerek, şunları kaydetti;

"Korona virüs tedavisi gören bir kadın hastaya iyi olacağını söylemiştim. Ancak hastamızı kaybettik. O beni çok etkiledi. Unutamıyorum. Sağlıkçılar olarak desteğe ihtiyacımız. Halkımızdan anlayış göstermelerini bekliyoruz. Bizim için de onlar içinde en kolayı maskelerine, mesafelerine dikkat etmeleri. Başka bir beklentimiz yok."

"Sağlık çalışanları halkımız için görev başındayken, halkımızda bizim için evde kalarak sosyal mesafe ve maske kuralına uysunlar"

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek ise, 2020 yılının tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona virüsle mücadele yılı olduğunu belirtti. Gerek hastane yönetimi gerek sağlık çalışanlarıyla bu mücadelenin içerisinde yer aldıklarını anlatan Şimşek, "Bunun zorluğunu birebir yaşadık. Bir taraftan hastalarımızı tedavi eden sağlık çalışanlarımız bir taraftan korona virüse yakalandı. 2020 yılı çok zor bir süreçti. Şu an vaka sayılarının düşmesi, sağlık çalışanlarımızın korona virüsten daha az etkilenmesi bizleri çok mutlu ediyor. 2021 yılında da inşallah bu korona virüsün tamamen bitmesini temenni ediyorum. Gerek acilde, gerek yoğun bakımda gerekse servislerde görevlerini büyük bir sabır ve özveriyle yerine getiren tüm meslektaşlarıma canı gönülden tebrik ediyorum. 2021 yılında sağlıklı, mutlu huzurlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum. Halkımızdan ricam bizler burada onlar için görev başındayken, halkımızda bizim için evde kalarak sosyal mesafe ve maske kuralına uysunlar" şeklinde açıklamada bulundu.

"2021 yılının tüm insanlık için korona virüsten arınmış daha güzel bir yıl olmasını diliyoruz"

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ise, 2020 yılında Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak çok yoğun bir dönem geçirdiklerini belirterek, "İnşallah 2021 yılının hem hastane personelimiz, hem halkımız, hem ülkemiz hem de tüm insanlık için korona virüsten arınmış daha güzel bir yıl olmasını diliyoruz. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yılın son gününde, son dakikalarında 250 personelimiz ile sağlık hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bizlerde yöneticiler olarak personelimizin yanında yılın son gününde süreci takip ediyoruz. Halkımızdan bu rahatlamanın devamı için mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulmasını canı gönülden istiyoruz. Herkesin yeni yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı
Korona virüs ile mücadelenin Süper kahramanları yeni yılı da hastanede karşıladı

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs ile mücadelenin 'Süper kahramanları' yeni yılı da hastanede karşıladı - Son Dakika


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