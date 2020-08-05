Almanya 3. Lig ekiplerinden FSV Zwickau'da forma giyen 22 yaşındaki savunmacı Can Coşkun, Süper Lig ekiplerinin transfer listesine girdi.

Almanya 3. Lig takımlarından Zwickau formasını terleten Can Coşkun, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezon 4. Lig ekiplerinden Fürth II takımı ile 21 maça çıkan ve 3 gol 7 de asistlik performansa imza atan 22 yaşındaki futbolcu, devre arasında ise 3.Lig temsilcisi Zwickau'ya transfer oldu. 3. Lig'de de 13 maça çıkan ve 4 de asist kaydeden gurbetçi futbolcu, Süper Lig'den bir çok takımın transfer listesine girmeyi başardı.

Alman ekibiyle 2021 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Coşkun, Türkiye U19 ve U21 takımlarının da formalarını giydi. - İSTANBUL