Son dakika haberi! Süper Lig: Gaziantep FK: 1 MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

24. dakikada ceza sahasında Gaziantep FK'li oyuncuya yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Maxim top ve kaleciyi ayrı köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü 'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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