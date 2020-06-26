TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan , kentte oynanacak her karşılaşma öncesinde maçta görev alacak basın mensuplarının teste tabi tutulacaklarını anımsattı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda, Süper Lig maçlarını takip edecek basın mensuplarının Kovid-19 testi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Sivas Şubesinde gerçekleştirildi.

Sivas 'ta, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü oynanacak Demir Grup Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

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