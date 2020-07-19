Son dakika haberi: Süper Lig: Sivasspor: 1 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Son dakika haberi: Süper Lig: Sivasspor: 1 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Son dakika gelişmesine göre Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan'ın yerden şutu kaleci Nordfeldt'de kaldı.


16. dakikada Fatih Aksoy'un ceza sahası dışarısından verdiği pasta topla buluşan Hakan Yandaş'ın şutunu kaleci Nordfelt güçlükle çeldi.


27. dakikada Mert Hakan'ın ortasında Flavıo Ramos'un topu elle kontrol etmesi üzerine maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Kone, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


39. dakikada Gençlerbirliği'nde kornerde ceza sahası içerisinde topla buluşan Stancu'nun tehlikeli şutu kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.


Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk xx, İbrahim Bozbey xx, İlker Takpak xx


Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Kone xx, Appındangoye xx, Coffie xx, Hakan Yandaş xxx, Yatabare xx, Fatih Aksoy xx, Emre Kılınç xx, Marcelo xx, Caner Osmanpaşa xx


Yedekler: Muammer, Muammet Tuncer, Papp, Fernando, Erdoğan, Samba Camara, Yasin Öztekin, Armin Derlek, Hakan Arslan, Peter Skuletic


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, AhmetOğuz xx, Halil İbrahim xx, Berat Özdemir x, Bogdan Stancu xx, Sessegnon xx, Zargo Toure xx, Candeıas xx, Soner Dikmen xx, Flavıo Ramos x, Polomat x


Yedekler: Ertaç, Burak Çapkınoğlu xx, Fabrıcıo, Van Beıjnen, Rahmetullah, Seuntjens, Arda Kızıldağ, Gökhan Altıparmak, Abdullah Şahindere, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gol: Kone (dk. 27) (Sivasspor) - SİVAS

Gençlerbirliği, Sivasspor, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Süper Lig: Sivasspor: 1 Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

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