Son dakika haberi... Süper On Numara çekildi

Son dakika ekonomi haberi: Süper On Numara oyununun 15. çekilişinde 10 bilen 2 kişi 97 bin 464 lira 53'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper On Numara oyununun 15. çekilişinde 10 bilen 2 kişi 97 bin 464 lira 53'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bugünkü çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 8, 11, 13, 17, 21, 25, 29, 31, 33, 40, 42, 53, 55, 56, 58, 66, 71, 75, 76 ve 80 olarak belirlendi. Çekilişte 9 bilen 10 kişi 4 bin 154 lira 31'er kuruş, 8 bilen 272 kişi 152 lira 73'er kuruş, 7 bilen 2 bin 586 kişi 22 lira 75'er kuruş, 6 bilen 15 bin 71 kişi 4 lira 13'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 23 bin 192 kişi 3 lira 43'er kuruş ikramiye alacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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