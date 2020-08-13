Son dakika haberi... Şüpheli paket boş kutu çıktı - Son Dakika

Sivas'ta şüpheli paket, bomba ihtimali değerlendirilerek gerekli tedbirler alındıktan sonra incelendi, paket boş çıktı.

Sivas'ta Mevlana Mahallesi Hikmet Boran Caddesi üzerinde park halindeki araçlarında yanında bulunan bir kutu vatandaşların dikkatini çekti. Şüpheli paket ihbarı yapılması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde araç ulaşımına kapatıldı. Paketin bulunduğu alan şeritle güvenlik çemberine alındı. Evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden alınan tedbirleri izleyen meraklı vatandaşlardan pencere ve balkonlardan uzak durmaları istendi. Meraklı vatandaşları uzaklaştırmak pekte kolay olmadı. Megafonla ısrarla yapılan uyarılar üzerine çevre güvenliğinin alındığından emin olunduktan sonra, özel kıyafetli bomba uzmanı pakete yaklaşarak paketi inceledi. Fünye ile patlatılması düşünülen paketin boş olduğu anlaşıldı. Paniğe neden olan paket çöpe atılırken hareketli anların son bulması ile meraklı vatandaşlarda dağıldı. - SİVAS