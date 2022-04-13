Son dakika haberi! Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

13.04.2022 11:50
Son dakika haberi! Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdu 3 şahsın üzerinden esrar maddesi, metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca çıktı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdu 3 şahsın üzerinden esrar maddesi, metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca çıktı.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe genelinde huzur operasyonlarını sürdürüyor. Onbirnisan Mahallesi'nde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Komutanlığı unsurlarınca şüphe üzerine durdurulan H.Ç. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 4 gram metamfetamin maddesi ve bong diye tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yanaloba Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT tarafından D-400 karayolundaki uygulama noktasında ise H.Ç. isimli şahıs şüphe üzerine durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında üzerinde 7 gram esrar maddesi ile 2 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Bir diğer operasyon ise Yıldız Mahallesi'nde alınan duyum üzerine gerçekleştirildi. Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT unsurlarınca durdurulan A.Ş. isimli şahsın üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi! Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

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Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı - Son Dakika


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