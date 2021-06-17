Son dakika haberi... Şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli şahısları takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memurunun cenazesi, Bodrum Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yahşi Mahallesi'nde polis ekipleri takip ettikleri şüphelilerin bulunduğu otomobili Giritliler Sokak'ta durdurdu.

Bu sırada kendilerine yaklaşan polis ekibine otomobilden silahla ateş eden şüpheliler kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı polisler Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Sağlık durumu iyiye gittiği bildirilen Abdulkadir Doğan'ın ise Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından ekipler tarafından yapılan çalışmada 4 şüpheli kısa süren kovalamaca sonrası silahlarıyla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da şehidin bulunduğu özel hastaneye gelerek bilgi aldı.

Hastane bahçesinde bekleyen şehidin mesai arkadaşları ile yakınları üzüntü yaşadı.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise il dışından geldikleri tespit edilen zanlıların silah kaçakçılığı şüphesiyle 17.30 sularında emniyet güçlerince takip edildikleri bildirildi.

Şehit için Bodrum Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere hastaneden alınan şehit polis için hastane bahçesinde dua edilip helallik alındı.

Daha sonra şehidi taşıyan cenaze aracı, polis korteji ve vatandaşların oluşturduğu yoğun araç konvoyu eşliğinde Bodrum Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Şehit polisi taşıyan cenaze aracı, Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın okuduğu duaların ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna hareket etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaralı polisi hastanede ziyaret etti.

Şehit polis için yarın sabah 09.00'da, Muğla Emniyet Müdürlüğü binası bahçesinde memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine gönderilmek üzere tören yapılacak.