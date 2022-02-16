Üye Girişi
Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ - Son Dakika

Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ

16.02.2022 18:28

Son dakika haberine göre SURİYE'de rejim ve destekçi güçler tarafından akaryakıt istasyonuna yapılan topçu saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.

SURİYE'de rejim ve destekçi güçler tarafından akaryakıt istasyonuna yapılan topçu saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Halep kentinin batısında yer alan Termenin köyündeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Rejim ve destekçi güçler tarafından yapılan saldırı sonucu 4 sivil yaşamını yitirirken, bölgede görev yapan sivil savunma ekipleri de çıkan ve saatlerce süren yangını söndürmeye çalıştı. Uzun süren söndürme çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ
Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ
Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ
Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ
Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ
Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ
Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ
Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ
Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ

YORUMLAR
500

Akaryakıt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:38 Rumeli türkülerinin sevilen ismi Arif Şentürk son yolculuğuna uğurlandı
18:37 16 yaşındaki Sıla'yı böyle katletti! İnternette tanıştılar, nişanlandığını duyunca cinnet getirdi
18:35 Sudan tasarruf etmek için iç çamaşırı giymeyi bıraktı! Sporcu kadın, sözleriyle gündem oldu
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:56:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement