Son dakika... SURİYE'DE AKARYAKIT İSTASYONUNA REJİM SALDIRISI: 4 ÖLÜ - Son Dakika

SURİYE'de rejim ve destekçi güçler tarafından akaryakıt istasyonuna yapılan topçu saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Olay, Halep kentinin batısında yer alan Termenin köyündeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Rejim ve destekçi güçler tarafından yapılan saldırı sonucu 4 sivil yaşamını yitirirken, bölgede görev yapan sivil savunma ekipleri de çıkan ve saatlerce süren yangını söndürmeye çalıştı. Uzun süren söndürme çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.