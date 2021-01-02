Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü - Son Dakika

Suriye'de bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde kurulan bir pazarda gerçekleştirilen patlamada 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sahra hastanelerinde tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışmaları ise hala devam ediyor.

-İHA-