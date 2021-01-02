Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü - Son Dakika

Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü

02.01.2021 15:11
Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, System.String[]

Suriye'de bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Suriye'de bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araç patladı. Şehir merkezinde kurulan bir pazarda gerçekleştirilen patlamada 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar sahra hastanelerinde tedavi altına alındı. Patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışmaları ise hala devam ediyor.

-İHA-

Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü
Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü
Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü
Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü

Resulayn, Suriye, Çocuk, Bomba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'de bomba yüklü araç patladı: 4 ölü - Son Dakika


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