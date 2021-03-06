Son dakika haber | - Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber | - Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre - Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi Suriye'de Esad rejiminin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesine balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükselirken, 250'den fazla tankerin...

- Suriye'de çifte saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükseldi HALEP - Suriye'de Esad rejiminin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçesine balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e, yaralı sayısı 30'a yükselirken, 250'den fazla tankerin yandığı belirtildi. Suriye'de dün Esad rejiminin Halep kentine bağlı Cerablus ve El Bab ilçelerinde petrol tesislerine gerçekleştirdiği balistik füzeli saldırılarda bilanço arttı. Cerablus'ta bulunan Hamiran kasabasına yönelik saldırıda 1 sivil hayatını kaybetmişti. El-Bab kırsalındaki Tarhine kasabasındaki saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Sivil savunma ekipleri iki ayrı saldırıda toplam ölü sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 30'a ulaştığını, 250'den fazla tankerin de yandığını bildirdi.

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