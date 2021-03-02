Son dakika haberi... Suriye'de Şubat ayında 138 sivil saldırılarda öldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Suriye'de Şubat ayında 138 sivil saldırılarda öldü

02.03.2021 13:27
Son dakika haberi... Suriye'de Şubat ayında 138 sivil saldırılarda öldü, System.String[]

Son dakika haberler: Suriye'de sivillerin durumu takip eden Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de yalnızca Şubat ayında gerçekleştirilen saldırılarda 138 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriye'de sivillerin durumu takip eden Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de yalnızca Şubat ayında gerçekleştirilen saldırılarda 138 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Suriyelilere yönelik çalışmalarıyla bilinen bağımsız Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) son raporu yayınladı. Raporda yalnızca Şubat ayında gerçekleştirilen saldırılarda 138 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Hayatını kaybeden siviller arasında, en az 23'ünün çocuk 11'inin ise kadın olduğu aktarıldı. Can kayıplarının yalnızca saldırılar sonucu olduğu, doğal yolla yaşanan kayıpları kapsamadığı vurgulanan SNHR açıklamasında, "Sivillerin öldürülmesi Uluslararası İnsan Hakları'na aykırıdır ve kabul edilemez" ifadesine yer verildi.

SNHR'ın yayınladığı raporda sivillerin büyük bir kısmının bomba yüklü araç saldırıları ve mayın patlamaları sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

SNHR açıklamasında korona virüs salgınına da değinilerek Esad rejiminin salgın krizinde halka karşı sorumluluğunu yerine getirmediği aktarıldı. - ŞAM

İnsan Hakları, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Suriye'de Şubat ayında 138 sivil saldırılarda öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

47 yaşındaki adam, cami tuvaletinde sifona asılı halde bulundu Zekasıyla nam salan karga, yaptığıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı Son anket seçimlerinde MHP ve HDP'ye kötü haber: Seçim barajını aşamadılar Gelen borçları gören vatandaşlar yaşadıkları mahalleyi satılığa çıkardı Kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan kişi sınırda donarak can verdi Kafası karışıklar dikkat! İşte 11 maddede normalleşme rehberi Caner Erkin'i Trabzon maçının kadrosuna almayan Fenerbahçe'de cesur kararlar alınmaya devam edecek Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı
İrfan Can Kahveci Fenerbahçeli olduğunu bu sözlerle anlattı: Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir İrfan Can Kahveci Fenerbahçeli olduğunu bu sözlerle anlattı: Yakınlarım hangi takımı tuttuğumu bilir         
13:14
Eski kız arkadaşını öldürülen polis memuru, Eski kız arkadaşını öldürülen polis memuru, "Anlatmak istemiyorum" diyerek ifadesini yarım bıraktı         
12:19
Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek Almanya'daki aşılama sistemini yavaş bulan Meryem Uzerli, Türkiye'ye gelecek         
11:38
Normalleşme haritasına bakan herkes bu ili fark ediyor! İşte Uşak'ın mavi kalmasının 3 sırrı Normalleşme haritasına bakan herkes bu ili fark ediyor! İşte Uşak'ın mavi kalmasının 3 sırrı         
11:33
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Mart'ta hesaplarda olacak Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Mart'ta hesaplarda olacak         
11:30
Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi Karısı kuzeni ile kaçan koca canlı yayında şişeyle saldırdı, Esra Erol apar topar yayını kestirdi         
11:03
Yalanlarıyla aileye umut verdi, hasta çocuğun durumu ağırlaşınca gerçek ortaya çıktı! Sahte doktor binlerce lira dolandırdı Yalanlarıyla aileye umut verdi, hasta çocuğun durumu ağırlaşınca gerçek ortaya çıktı! Sahte doktor binlerce lira dolandırdı         
10:53
Zihinsel engelli torununa cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia eden babaanne mahkemede konuştu: Mahrem yerine tekme atarak kurtuldu Zihinsel engelli torununa cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia eden babaanne mahkemede konuştu: Mahrem yerine tekme atarak kurtuldu         
10:48
Emniyet'ten kaçak muayenehaneye baskın! Görme engelli sünnetçi suçüstü yakalandı Emniyet'ten kaçak muayenehaneye baskın! Görme engelli sünnetçi suçüstü yakalandı         
10:12
Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok Buldan'ın Uşak paylaşımına belediye başkanından sert tepki: Virüslere olmadığı gibi terör örgütü destekçilerine de yer yok         
10:08
SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir SGK hizmet dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz ya da sigortanız iptal olabilir         
09:57
AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İBB'nin dikey peyzaj yıkımına sert tepki: Vizyon yoksunları boş durmamış         
09:44
400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi 400 akıllı telefon yakılmış halde bulundu! FETÖ iddiası Emniyet'i harekete geçirdi         
09:32
İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi İkinci el otomobilde fiyatlar düştü, piyasa hareketlendi         
09:17
Genç oyuncu, Miray Daner şarkıcı oluyor Genç oyuncu, Miray Daner şarkıcı oluyor         
08:27
Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu Elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobil 2 gence mezar oldu         
03:46
Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı Burcu Çağrı, ilişkilerini reddeden Emre Altuğ'u paylaştığı fotoğraflarla ifşaladı         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2021 13:36:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Suriye'de Şubat ayında 138 sivil saldırılarda öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei