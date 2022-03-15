Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1) - Son Dakika
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Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

15.03.2022 16:50

İdlib'teki gösteriden drone görüntüleri Göstericilerin sloganlar atması ve bayrak sallaması Gösteriye katılanlarla röportajlar İDLİB - Suriye'nin İdlib ili ve Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde iç savaşın 12.

İdlib'teki gösteriden drone görüntüleri

Göstericilerin sloganlar atması ve bayrak sallaması

Gösteriye katılanlarla röportajlar İDLİB - Suriye'nin İdlib ili ve Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde iç savaşın 12. yılına girmesi nedeniyle gösteriler düzenlendi.

İdlib ile Bab, Azez ve Tel Abyad ilçelerinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde toplanan halk, "Katil Esed rejimi hesap vermeli", "Rejimin düşmesini istiyoruz", "Özgürlük talebimiz hala sürüyor" sloganları attı.

Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)
Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)
Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)
Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)
Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)
Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)
Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)
Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1)

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Suriye, Drone, Fırat, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'deki iç savaş 11. yılını geride bıraktı (1) - Son Dakika
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