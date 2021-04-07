Son dakika haberi | Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslarda yakalanan "gri" kategorideki PKK'lı teröriste dava - Son Dakika

Son dakika haberi | Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslarda yakalanan "gri" kategorideki PKK'lı teröriste dava

07.04.2021 11:01
Son dakika haberi | Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslarda yakalanan

Son dakika gündem haberi... Amanoslarda yakalanan, eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Amanoslarda yakalanan, eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Suriye'nin Münbiç bölgesinden paramotorla havalanarak Amanoslar kırsalına geldiği belirlenen ve iki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan, Terör Arananlar Listesi "gri" kategorideki "Savaş" kod adlı Çelik hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çelik'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Çelik, iddianamedeki ifadesinde itiraflarda bulundu.

Çelik, babası Demir Çelik'in 2010 yılında siyasetle uğraşmaya başladığını, bu sebeple onun yanına Ankara'ya gittiğini belirtti.

Örgüte katılım sürecine ilişkin bilgi veren Çelik, "ODTÜ'de okuyan Şervan kod adlı arkadaşım beni sürekli PKK terör örgütünün dağ kadrosuna katılmak için ikna etmeye çalıştı. 2013 yılında Diyarbakır'a giderek BDP il binasında 10 gün siyasi eğitim aldım. 2013 yılında da Lice'ye giderek savaş ve ideolojik eğitim aldım. Gare kampında da suikast ve uzun menzilli silah eğitimi aldım. Babam orada benim yanıma geldi ve görüştük. Babamın örgütle arasının iyi olması sebebiyle görüşmeye izin verdiler." ifadesini kullandı.

PKK'lı terörist Çelik, Kandil'de de bomba ve patlayıcı eğitimi aldığını ifade etti.

Suriye'den paramotorla Türkiye'ye nasıl geldiklerini anlattı

Terör örgütü PKK'nın kullandığı paramotorlarla ilgili de bilgiler veren Çelik, kendisiyle 3 örgüt mensubunun daha bu araçlarla iki grup halinde Suriye'nin Münbiç bölgesinden Türkiye'ye iniş yaptıklarını, diğer teröristlerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Çelik, Suriye'de 10 günlük paramotor eğitimi aldığını, araçların motor aksamlarının Avrupa'dan monte edilmemiş olarak geldiğini belirtti. Bu parçaların montajlarının Suriye Haseke'deki Mehlebiye adlı sanayi bölgesinde yapıldığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Normalde 40 litrelik yakıt deposuna sahip olan bu paramotorla 150 kilometre kadar uçuş yapılabilmektedir ancak yakıt deposunun kapasitesi toplamda 70 litreye çıkarılarak 240 kilometre menzile kadar ulaşabilmektedir. Örgüt mensubu Aydın ve Harun ile geçişte kullanacağımız paramotoru bir kamyona yükleyerek Münbiç'e gitmek üzere Haseke'den yola çıktık. 28 Eylül 2020'de Aydın ve Harun silah ve yaşam malzemeleriyle Münbiç'ten sorunsuz bir şekilde paramotorla havalandılar. Ben Haseke'deki kampa geri döndüm. 1 hafta sonra biz geçecektik, bu esnada Türk güvenlik güçlerine ait İHA'ların yaptığı keşif uçuşları nedeniyle paramotor eğitimlerine ara verilmişti. 9 Ekim'de de benle Zinar, Münbiç'ten havalandık. Cep telefonuna yüklü olan harita programıyla Münbiç, Cerablus ve Kilis üzerinden geçerek sınır karakollarından uzak bir şekilde Tahtaköprü Barajı'ndan Amanoslar bölgesindeki Ziyarettepe'nin bulunduğu dağ zirvesindeki boş alana inişe geçtik. Daha sonra Aydın ve Harun ile buluştuk."

Çelik, Amanoslara paramotorla gelen grubun terör örgütünün sözde "Toros Açılım Grubu" olduğunu belirterek, Türkiye'de planlanan bazı örgütsel eylemler hakkında da itiraflarda bulundu.

İskenderun'da geçen yıl 26 Ekim'de meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen 2 teröriste ilişkin de bilgi veren Çelik, şunları kaydetti:

"Harun ve Zinar'ın İskenderun'da gerçekleştirdiği bu saldırı eylemi, benim bu örgüt mensuplarının yanında olduğum dönemde planlanan bir eylem değildi ancak bu örgüt mensuplarını yakından tanımam sebebiyle yapacakları eylemin saklandıkları alana en yakın şehir ya da ilçe merkezinde ses getirecek sansasyonel nitelikte olabileceğini tahmin etmek zor değildir. Netice olarak da tıpkı benim tahmin ettiğim gibi Harun ve Zinar adlı örgüt mensupları birlikte böyle bir eyleme girişmişler ve eylem esnasında etkisiz hale getirilmişler."

Yoldaş Selim Çelik, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Amanoslar kırsalında geçen yıl 19 Ekim'de düzenlenen operasyonda iki teröristten Yoldaş Selim Çelik'in yakalandığı, diğerinin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. İskenderun'da 26 Ekim'deki patlama ve sonrasında çıkan çatışmada ise 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Demir Çelik, Suriye, Selim, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Suriye'den paramotorla geldiği Amanoslarda yakalanan 'gri' kategorideki PKK'lı teröriste dava - Son Dakika


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