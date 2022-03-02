Son dakika haberi | Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

02.03.2022 10:09
Son dakika haberi | Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınırlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Güvenlik güçlerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 zanlının yakaladığı ve bu kişilerin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Suriye, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı - Son Dakika


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