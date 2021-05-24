Suriye'nin Cerablus ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin Cerablus ilçesinin merkezinde bomba yüklü motosiklet patlaması sonucu motosikletin şoförü dahil olmak üzere 3 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın ardından olaya müdahale eden sivil savunma ekipleri cesetleri yoldan kaldırdı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken bombayı terör örgütü PKK/ YPG tarafından motosiklete yerleştirildiği düşünülüyor. - CERABLUS
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Cerablus'ta bomba yüklü motosiklet patladı: 3 ölü - Son Dakika