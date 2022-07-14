Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye 'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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