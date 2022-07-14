MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

14.07.2022 15:06
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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