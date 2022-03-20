Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde Nevruz ateşi yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde Nevruz ateşi yakıldı

20.03.2022 21:54
Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde Nevruz ateşi yakıldı

Son dakika haberler: Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de toprağın uyanışının, baharın gelişinin, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olan Nevruz Bayramı kutlanıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de toprağın uyanışının, baharın gelişinin, kardeşliğin, dostluğun ve dayanışmanın sembolü olan Nevruz Bayramı kutlanıyor.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in Şeyh Hadi bölgesinde baharın habercisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, meşalelerin yakılmasıyla kutlanmaya başladı.

Afrin'in çeşitli bölgelerinden Şeyh Hadi beldesine gelen Arap, Türkmen ve Kürtler, hep birlikte nevruz ateşini yakarak baharın gelişini kutluyor.

Terörden arındırıldıktan sonra binlerce Suriyeli'nin güvenle yaşadığı bölgede Esed rejimi saldırılarından kaçan ve zorla yurtlarından edilen İdlib, Halep, Hama, Humus ve Şam bölgelerinden onlarca kişi nevruz ateşini yakmak için bir araya geldi.

Bir araya gelen Suriyeliler, yöresel elbiselerini de giyerek ateşin etrafında şarkılar eşliğinde dans ederek baharın gelişini kutladı.

Kutlamalar yarın da Afrin'de devam edecek.

Afrin'li Mustafa Ali Haydar, AA muhabirine, "Nevruz Bayramı münasebetiyle Kürtlerin, Arapların Nevruz Bayramı'nı kutlarım. Tüm halkların Nevruz Bayramı'nı kutlarım. Özellikle Kürtler için Nevruz Bayramı özgürlük ve haysiyet bayramıdır." dedi.

Haydar, 60 yıldır Şeyh Hadid beldesinin Karmalı köyünde yaşadığını belirterek, "Her yıl Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz. Bayram münasebetiyle Kürt, Arap, Çerkez, Türkmen olmak üzere herkes bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Nevruz Bayramı'nı kutlayan ??Haydar, "YPG/ PKK, Araplarla Nevruz Bayramı'nı kutlamamıza izin vermezdi. Bir araya gelip bayramı kutlayamazdık. Nevruz herkesi eşit olarak bir araya getirir. Milletlerin arasında bir fark yok. Arap, Kürt, Türk hepimiz kardeşiz." dedi.

YORUMLAR
500
İranlılar nevruz geleneklerini Van'a taşıdı İranlılar nevruz geleneklerini Van'a taşıdı Irak'ın Erbil şehrinde Nevruz Bayramı kutlandı Irak'ın Erbil şehrinde Nevruz Bayramı kutlandı

Nevruz Bayramı, Türkmen, Suriye, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde Nevruz ateşi yakıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
21:41 Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti
21:27 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı
21:12 Ukraynalı müzakereci Podolyak: Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında kazanacağız
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 22:03:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Suriye'nin kuzeyinde Nevruz ateşi yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement