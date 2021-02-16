Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde terör saldırısında 1 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

TBMM'de kürsüye çıkan Bakan Soylu'nun zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki sanayi bölgesinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

BİR SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere nakledildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda zarar meydana geldi.

YPG/ PKK TARAFINDAN DÜZENLENDİĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.