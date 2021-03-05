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Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Hamran'daki saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.

Terhin'deki saldırıda ise can kaybına ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Terhin bölgesi, 2 Şubat'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 2 sivil ölmüş, 6 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.