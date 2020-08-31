Yangınların Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

Bölgeden yükselen yoğun duman, Yayladağı ilçesinin sınır mahallelerinden de görülüyor.

Sınıra yaklaşık bir kilometre mesafedeki yangınlar kısa sürede büyüdü.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi Kekeç mevkisinin karşısında bulunan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki iki noktadan duman yükseldi.

Hatay 'ın Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan Suriye topraklarındaki ormanlık alanda iki noktada yangın çıktı.

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