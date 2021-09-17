Suriyeli çocukların dilendirilmesi davasında çete liderleri tahliye edildi

İSTANBUL - Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelen 71 çocuğu zorla dilendirdikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan ve çete lideri oldukları iddia edilen 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

Suriye'den kaçıp Türkiye'ye gelen 71 çocuğu zorla dilendirdikleri iddia edilen 3'ü tutuklu 15 sanığın, 858 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Abdo Hammud, Ahmet Hammud, Yusef Hammud ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklar, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, suç vasfının değişmesi ve tutuklu kaldıkları süre nedeniyle çete lideri olduğu öne sürülen 3 sanığın, imza şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Çocukların adreslerinin tespiti için İstanbul İl Göç İdaresi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Suriye'de çıkan iç çatışma ve kriz gibi gelişmeler sebebiyle sığınmacıların Türkiye'ye geldikleri aktarıldı. İddianamede suç örgütlerinin organizasyonlarında Suriye'deki savaştan kaçan ailenin çocuklarını kullandıkları belirtilerek, 'insan ticareti suçu kapsamında ülkemize getirilerek başta İstanbul ve ilçelerinde zorla dilendirilmek suretiyle kendilerine haksız kazanç temin ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve vatandaşlarımızı zarara uğrattıkları' denildi.

Hazırlanan iddianamede örgüt yöneticisi olduğu aktarılan 4 şüpheli hakkında 858 yıla kadar hapis istenirken, örgüt üyesi 11 kişi hakkında ise 855 yıla kadar hapis cezası talep edildi.