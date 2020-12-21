SURİYELİ aşiret ve kabile reisleri tarafından kurulan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, ülkedeki terör baskısının sona ermesi için operasyonların sürmesi çağrısı yaptı.

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, 2'nci kuruluş yıldönümünde, Azez'de yapılan kongreye, Suriye nüfusunun yüzde 65'ini oluşturan aşiret ve kabilelerinin 2 bin temsilcisi, katıldı.